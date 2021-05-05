В Азербайджане выявлено 1 080 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 074 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 080 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2 074 человека, скончались - 20, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлен 323 841 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 298 949 человек вылечились, 4 617 - скончались, число активных больных составило 20 275.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 10 701 тест, а в целом за все время пандемии – 3 289 864.

(Текст: Турал Гараджаев)