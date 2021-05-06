"Дорога Победы" в город Шуша будет сдана в эксплуатацию в сентябре (ФОТО/ВИДЕО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - "Дорога Победы" в город Шуша будет сдана в эксплуатацию в сентябре этого года.

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, сообщает в четверг Trend .

Он напомнил, что строительство дороги началось через шесть дней после блестящей победы азербайджанской армии в 44-дневной войне: "В настоящее время идут непрерывные строительные работы. Дорога протяженностью 101 километр до сентября будет сдана в эксплуатацию. Здесь будут построены четыре моста, десять подземных переходов, водоотводы".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)