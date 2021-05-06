В Азербайджане предложено изменение в процедуру плавания по внутренним водам для рыболовецких судов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане маломерные моторные рыболовецкие суда смогут отплывать от берега на расстояние до 10 морских миль, а другие суда - до двух морских миль.
Это предусматривает поправка в закон "О государственной границе Азербайджана", сообщает в четверг Trend.
Ранее моторным и безмоторным плавсредствам, выходящим в море, разрешалось отплывать от берега на расстояние до двух морских миль.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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