Первый замглавы ИВ Сабаильского района Баку освобождена от должности

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Сабаильского района Баку Халида Байрамова освобождена от занимаемой должности.

Эту информацию подтвердили Trend в ИВ района.

Приказ об освобождении Байрамовой от должности подписал глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура Азербайджана сделала предупреждение Байрамовой. На основании поступившего материала о ее незаконных действиях в Управлении по производству вне рамок уголовного преследования Генпрокуратуры было проведено расследование.

Было установлено, что Байрамова, используя свои должностные полномочия, связалась по телефону с должностными лицами поликлиники №1 в Сабаильском районе Баку и потребовала, чтобы ее близкому родственнику была выдана справка о том, что он прошел вакцинацию от COVID-19, тогда как в действительности он вакцину не получил.

В ИВ Сабаильского района было передано соответствующее представление по пункту 28 закона "О прокуратуре" для привлечения ее к дисциплинарной ответственности с применением законных мер в связи с нарушением требований закона "О правилах этического поведения госслужащих".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)