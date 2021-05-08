В Азербайджане аннулированы полномочия трех судей

БАКУ /Trend/ - Судебно-правовой совет Азербайджана аннулировал полномочия трех судей.

Об этом, как передает в субботу Trend, было сказано на заседании Совета, прошедшем в формате видеоконференции

Согласно информации, на заседании были подробно обсуждены оценочные материалы о деятельности судей. В работе 14 из них были выявлены недостатки и отведены 6 месяцев для устранения недочетов, полномочия трех судей были аннулированы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Натаван Эфендиева)