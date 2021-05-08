Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ближе к вечеру возможен дождь, порывистый юго-западный ветер, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 11-14, днем - 18-21, в Баку ночью - 12-14, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

Завтра вечером в северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами ливни, на остальной территории страны ожидается погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 22-27, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)