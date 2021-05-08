В Азербайджане в последующие годы может снизиться число школьников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в последующие годы может наблюдаться снижение в числе школьников.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, учителя обычно начинают работать в возрасте 23-25 ​​лет и продолжают до пенсионного возраста. Человек работает на одном месте 30-40 лет, и этом случае вакансий не бывает.

«Сегодня в Баку 995 учителей биологии, 890 – физики, 894 – географии, 673 – химии, 5879 – начального образования, 2979 – азербайджанского языка и литературы и 2521 – математики.

Из всех этих должностей только 1/40 часть может быть вакантной. Количество школьников тоже может повлиять на число вакансий. В последние годы наблюдается рост числа студентов, но в количестве школьников в последующие годы будет наблюдаться снижение. Главный приоритет – сохранить рабочие места для учителей, а не увольнять их», – добавил Эмин Амруллаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)