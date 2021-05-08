Министр образования Азербайджана о сроках проведения сертификации учителей

БАКУ /Trend/ - В ближайшие три месяца в Азербайджане не ожидается сертификация учителей.

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, причина заключается в неопределенности в связи с пандемией.

"Надеемся, что в этом году, скорее всего, осенью, будет организована сертификация по одной из групп. Чтобы провести сертификацию, необходимо заранее проинформировать об этом. Но все зависит от пандемии", - сказал Амруллаев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)