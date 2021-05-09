Золото Кубка мира в Баку в упражнении с булавами завоевала израильская спортсменка
БАКУ/Trend/ - Первое место на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с булавами заняла Линой Ашрам (Израиль) с результатом 27.800 балла, сообщает Trend.
На втором месте – Боряна Калейн (Болгария, 27.400 балла), на третьем месте – Лала Крамаренко (Россия, 27.150 балла).
В воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финальные соревнования в рамках Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимает участие около 170 гимнасток из 35 стран.
Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)