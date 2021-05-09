В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Награды вручены победителям среди гимнасток в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой и групповым командам за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав.

Первое место на Кубке мира в упражнении с булавами заняла Линой Ашрам (Израиль), на вторую ступень пьедестала поднялась Боряна Калейн (Болгария), на третьем месте – Лала Крамаренко (Россия).

Золото в упражнении с лентой завоевала Боряна Калейн (Болгария), серебряная медаль у белорусской спортсменки Алины Гарнасько, бронза досталась Катрин Тасевой (Болгария).

Первое место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав завоевала команда Болгарии, на втором месте – сборная Италии, третью позицию заняли представительницы Беларуси.

Запоминающимся моментом церемонии награждения стало то, что медали гимнасткам вручили с помощью дрона.

Кубок мира по художественной гимнастике, который прошел в столице Азербайджана 7–9 мая, носил квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем приняло участие около 170 гимнасток из 35 стран.

Соревнования прошли в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)