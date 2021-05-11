Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 11 ветеранов Отечественной войны
БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 11 ветеранов, которые получили тяжелые ранения в Отечественной войне.
Как сообщили во вторник Trend в фонде, с учетом заключений местных врачей и приглашенных турецких специалистов процесс обследования, лечения и реабилитации наших ветеранов будет продолжен в Турции.
Фонд YAŞAT будет контролировать процесс до полного завершения. В Турцию отправлены следующие ветераны:
1. Рагимов Зияддин Ашур оглу;
2. Аббасов Ровшан Гусейн оглу;
3. Новрузов Мобил Шахмар оглу;
4. Аббасов Кямал Салех оглу;
5. Мамедов Видади Алекпер оглу;
6. Алиев Хайям Шаадат оглы;
7. Ибрагимов Шахид Самир оглу;
8. Атакишиев Рашад Назим оглу;
9. Исмаилов Ильгар Мазахир оглу;
10. Абдуррахманов Ниджат Ильгар оглу;
11. Гулиев Шахрияр Аса оглу.
Напомним, что на данный момент в Турцию для лечения отправлено всего 87 ветеранов, из них 17 человек уже вернулись в страну, завершив лечение.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)