В азербайджанской армии пройдут учения

БАКУ /Trend/ - Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, с 16 мая в азербайджанской армии начнутся учения с привлечением видов войск.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны, в учениях под руководством министра обороны будет задействовано до 15 000 человек личного состава, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 военных самолетов и вертолетов и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

В рамках учений основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, приобретенного во время Отечественной войны, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

В ходе маневров, которые продлятся до 20 мая, войска также выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению операций по нейтрализации террористов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)