Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 21 604 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5 008, вторую – 16 596.
Общее количество введенных доз вакцины в стране составило 1 727 510. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 014 495, вторую – 713 015.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Очевидна необходимость разблокировки транспортного пути в Нахчыванскую Автономную Республику – российский эксперт
Лента новостей
Из Москвы большое счастье наблюдать за "Харыбюльбюль" в Шуше – Али Усубов, худрук фестиваля в 1990 году
В Шуше презентован сборник нот произведений азербайджанских композиторов, изданный Фондом Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Я несколько месяцев думал о том, какой должна быть архитектура новой мечети в Шуше
Очевидна необходимость разблокировки транспортного пути в Нахчыванскую Автономную Республику – российский эксперт
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
Освоение месторождения «Достлуг» на Каспии позволит Туркменистану экспортировать природный газ на Запад
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из очередной поездки в Карабах с Президентом Ильхамом Алиевым (ВИДЕО)
Некоторые азербайджанские банки и учреждения начали опираться в своей работе на искусственный интеллект - минсвязи