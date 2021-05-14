БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировались 13 107 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 127, вторую – 9 980 человек.

Общее количество полученных гражданами доз вакцины от коронавируса в стране составило 1 761 632. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 022 479, вторую – 739 153 человек.