В Азербайджане вакцину от COVID-19 уже получили сотни журналистов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до сегодняшнего дня вакцинацию от коронавируса прошли около 300 журналистов, сообщили в воскресенье Trend в Совете печати.
В числе указанных журналистов есть и те, кто получил вторую дозу вакцины.
"Ни у кого из них побочных эффектов не наблюдалось", - сказали в Совете печати.
Напомним, что вакцинация от коронавируса началась в Азербайджане 18 января. В настоящее время в стране вакцину получают лица старше 18 лет.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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