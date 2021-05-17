В Азербайджане создана информационная база конкурса «Восхождение»

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане рабочая группа конкурса «Восхождение» создала базу данных (CV) 728 участников, успешно прошедших очный этап. Основная цель – помочь участникам построить карьеру, поддержать их в соответствующих направлениях деятельности.

Как передает в понедельник Trend, из 728 участников 630 человек – мужчины, 98 – женщины. Подавляющее большинство участников обучались в местных университетах, за рубежом на уровне бакалавриата учились 45, на уровне магистра – 105 человек. Среди участников 16 докторов философии, один доктор наук, четыре доцента, один профессор. Управленческий опыт в различных государственных и частных учреждениях имеют 510 человек, 73 из которых занимают руководящие должности более 10 лет, пятеро – более 20 лет.

Отметим, в настоящее время рабочая группа конкурса «Восхождение» проводит подготовку к полуфиналу с 309 участниками. В рамках подготовки организовываются онлайн-встречи и совместные тренинги с группой экспертов. Встречи проводятся для лучшего ознакомления участников друг с другом и с организаторами, оценки способностей и подготовки к полуфиналу. В полуфинале конкурса будут проверены управленческие навыки участников. Этот этап продлится три дня. Право на выход в финал получат около 100 участников.

Напомним, что конкурс «Восхождение» был учрежден Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами для создания в стране банка кадровых резервов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)