Названа дата второго приемного экзамена в магистратуру вузов и АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Второй приемный экзамен в магистратуру вузов и АН Азербайджана состоится 26 мая, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Согласно информации, участники экзамена должны иметь при себе оригинал удостоверения личности, пропускной экзаменационный лист и декларацию о здоровье. В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними участники на экзамен допускаться не будут.

Пропускной экзаменационный лист и декларацию о здоровье участника экзамена можно распечатать по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=8

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)