В Азербайджане обеспечена занятость более 6 тыс. членов семей шехидов и участников Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оказана поддержка в сфере обеспечения занятости более шести тысячам гражданам из числа членов семей шехидов, получивших ранения участников Отечественной войны и их родных, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Из них 4 666 человек охвачены программой самозанятости.

"В настоящее время проводится работа по обеспечению активами этих лиц по видам выбранной экономической деятельности для создания семейных хозяйств и предприятий. 430 граждан трудоустроены, еще 930 привлечены к оплачиваемым общественным работам", - говорится в сообщении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)