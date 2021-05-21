Азербайджан и Турция подписали протокол о сотрудничестве в сфере образования

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Турцией подписан протокол о сотрудничестве в сфере образования.

Как сообщает в пятницу Trend, состоялась встреча министра образования Азербайджана Эмина Амруллаева с руководителем турецкого фонда "Маариф" Биролом Акгюном.

В ней также приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и представители фонда "Маариф".

В ходе встречи стороны подписали протокол о сотрудничестве. Документ предусматривает расширение и стимулирование сотрудничества между двумя странами в области образования.

Отметим, что турецкий фонд "Маариф" объединяет 357 учебных заведений и один университет, функционирующие в 67 странах.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)