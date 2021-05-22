На "Дороге Победы" в Шушу обнаружены археологические памятники бронзового века

БАКУ /Trend/ - На "Дороге Победы", которая строится из Физули в Шушу, обнаружены археологические памятники.

Об этом сообщили в субботу Trend в Институте археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

В институте отметили, что на территории Физулинского района обнаружены курганы.

"Для проверки этой информации сотрудники института выехали в Физули. Они совместно со специалистами - строителями осмотрели территорию, работы на которой были приостановлены, чтобы не повредить памятники.

Они установили, что на 35-м километре "Дороги Победы", в районе кладбища у села Шекерджик расположены два холма высотой около 10 метров. Диаметр одного из них составляет 35, другого - 40 метров.

В период оккупации у западных склонов холмов армяне вырыли окопы.

На территории собраны орудия труда и фрагменты гончарной посуды из обсидиана (вулканического стекла), что является признаком поселения эпохи поздней бронзы - раннего железного века ходжалинско-гедабейской культуры. Еще в 60-70-х годах прошлого века археолог Гудрат Исмаилзаде зафиксировал поселение Шекерджиктепе на этой местности - на правом берегу Кондаланчая, и там были обнаружены образцы материальной культуры", - сказали в институте.

По его данным, археологические раскопки, которые будут организованы на территории в ближайшем будущем, позволят точно установить назначение найденных курганов.

"Также специалистами был осмотрен знаменитый Гарабулагский курган, расположенный на территории площадью 650 на 350 метров на северо-востоке от Физули. Там расположены более 20 крупных курганов. Еще в конце XIX века член Московского археологического общества Алексей Арсеньевич Ивановский провел раскопки на пяти из этих курганов.

Кроме того, на 26-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, в полутора километрах к востоку от села Алескерли расположены более 20 курганов. На некоторых из них в период оккупации армяне вырыли окопы, чем нанесли ущерб археологическим памятникам. Поскольку территория еще не полностью очищена от мин, нет возможности провести там обширные исследования.

На берегах рек Гуручай и Кондаланчай в Физулинском районе расположены остатки поселений бронзового века (III-II тысячелетия до н.э.) и захоронения. Здешние курганы важны для изучения погребальных обычаев, антропологии и материальной культуры Карабаха.

Таким образом, всего за один день на участке "Дороги Победы" было установлено наличие более 40 археологических памятников, а также обнаружено несколько новых. Организация археологических исследований помогла бы в изучении нашего исторического и культурного наследия", - сказали в институте.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)