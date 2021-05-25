В Азербайджане с 31 мая отменяется ношение медмасок на открытом воздухе
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 31 мая отменяется ношение медмасок на открытом воздухе.
Об этом сказал 25 мая помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает во вторник Trend.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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