Прием документов суббакалавров в Азербайджане запланирован на конец июня

БАКУ /Trend/ - Прием документов суббакалавров планируется объявить в конце июня.

Об этом сказала на брифинге председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

По ее словам, суббакалавры присоединяются к конкурсу после основного экзамена, без сдачи экзаменов: «Поэтому прием документов суббакалавров пока не объявлен. Вероятно, мы начнем прием документов в конце июня».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)