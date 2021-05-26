Прием документов суббакалавров в Азербайджане запланирован на конец июня
БАКУ /Trend/ - Прием документов суббакалавров планируется объявить в конце июня.
Об этом сказала на брифинге председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.
По ее словам, суббакалавры присоединяются к конкурсу после основного экзамена, без сдачи экзаменов: «Поэтому прием документов суббакалавров пока не объявлен. Вероятно, мы начнем прием документов в конце июня».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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