ГЭЦ Азербайджана провел приемный экзамен в магистратуру вузов
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел 26 мая приемный экзамен (вторая попытка) в магистратуру вузов, сообщает в среду Trend.
Экзамен прошел в Баку, Сумгайыте, на Абшероне, в Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране и длился три часа. В нем приняли участие 14 693 бакалавра.
Один человек не был допущен к участию в экзамене из-за высокой температуры.
С сегодняшнего дня ГЭЦ приступит к обработке экзаменационных протоколов и карт ответов.
Планируется, что результаты экзамена будут обнародованы в течение двух дней.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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