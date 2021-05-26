ГЭЦ Азербайджана провел приемный экзамен в магистратуру вузов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел 26 мая приемный экзамен (вторая попытка) в магистратуру вузов, сообщает в среду Trend.

Экзамен прошел в Баку, Сумгайыте, на Абшероне, в Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране и длился три часа. В нем приняли участие 14 693 бакалавра.

Один человек не был допущен к участию в экзамене из-за высокой температуры.

С сегодняшнего дня ГЭЦ приступит к обработке экзаменационных протоколов и карт ответов.

Планируется, что результаты экзамена будут обнародованы в течение двух дней.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)