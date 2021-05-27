В пяти американских городах приняты заявления по случаю 28 Мая - Дня Азербайджанской Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Чикаго (штат Иллинойс) и городах Дарем, Фейетвилл, Апекс, Шарлотт (штат Северная Каролина) приняты заявления касательно 28 мая 2021 года - Дня Республики Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В заявлениях, подписанных мерами перечисленных городов, говорится, что эти города со дня их основания стали домом для различных сообществ, известных своим культурным разнообразием. Это относится и к общине американских азербайджанцев, которая вносит свой вклад в развитие искусства и музыки, торговли и финансов, закона и правительства, образования и социальных услуг, науки и медицины в городах.

Отметим, что данные заявления были приняты в штате Иллинойс по инициативе руководителя Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада Америки Фарида Мамедова и Мехрибан Мамедовой, а в штате Северная Каролина - по инициативе главы Организации дружбы Азербайджана Адики Игбал.

(Текст: Кямаля Сеидова)