Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинированы 62 296 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 53 155, вторую – 9 141.
Общее количество примененных доз вакцины в стране составило 2 169 185. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 279 356, вторую – 889 829.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
(Текст: Турал Гараджаев)
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