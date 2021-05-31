В Бакметрополитене рассказали о строительстве новой станции на "фиолетовой" линии

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" ведет подготовку к началу строительства на "фиолетовой" линии новой станции с условным названием В4.

Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

По словам Мамедова, она станет четвертой по счету на "фиолетовой" линии после станций "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября":

"Началась предварительная подготовка к строительству станции. При ее возведении будут использованы самые современные строительные технологии", - сказал глава пресс-службы.

Он добавил, что станция B4 будет построена на улице Джалила Мамедгулузаде, за Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)