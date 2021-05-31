БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлен конкурс на открытие образовательного телеканала.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее решение принято на заседании Национального совета по телевидению и радио.

На заседании обсуждалась текущая ситуация в сфере теле- и радиовещания, а также вопрос разнообразия жанров на местных телеканалах.

На нем отмечалось, что из 11 общереспубликанских телеканалов два являются спортивными, два - новостными, один - о культуре, а остальные шесть - общего жанра.

С учетом востребованности научно-образовательных передач на телевидении было признано целесообразным открыть профильный телеканал.

После обсуждений было принято решение об объявлении конкурса на открытие профильного (образование и научное просвещение) общереспубликанского телеканала с седьмого июля по седьмое июля 2021 года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)