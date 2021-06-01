ОАО "Азерсу" выявило более 7,5 тыс. фактов незаконного использования питьевой воды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" в январе - мае 2021 года выявило 7 682 факта незаконного использования питьевой воды. Ущерб, нанесенный таким образом ОАО, оценивается в 767 тысяч манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на "Азерсу".

В связи с этим ОАО усилило контрольные меры в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана.

В ходе контрольных мероприятий в Сабунчинском районе Баку были выявлены факты незаконного подключения субъектов предпринимательства и граждан к системам водоснабжения.

В ходе проверки систем водоснабжения бетонного завода, функционирующего на территории совхоза "Сюдчюлюк" в Сабунчинском районе столицы, было установлено, что предприниматель самовольно подключился к проходящей поблизости водяной линии. Руководству завода было сделано предупреждение, подача воды - перекрыта, составлен акт и подсчитан нанесенный ущерб, говорится в сообщении.

Схожий факт был выявлен в спорткомплексе на улице Явера Алиева в поселке Бакиханова. Было установлено, что к резервному резервуару была подведена водяная линия, не подключенная к счетчику.

В ходе контрольных мероприятий были выявлены случаи незаконного использования воды в кафе, авторемонтных мастерских и точках продажи мяса в поселке Забрат Сабунчинского района. Владельцы этих объектов незаконно использовали питьевую воду, самовольно подключившись к сети без заключения договора.

Кроме того, в частном доме на улице Лейлы Мамедбековой в поселке Бакиханова были выявлены водяные линии, не подключенные к счетчику. В ряде случаев граждане незаконно использовали питьевую воду для полива зеленых насаждений.

В связи с указанными фактами в Сабунчинском районе Баку приняты необходимые меры, по каждому выявленному случаю подсчитан нанесенный ущерб.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)