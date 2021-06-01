Представители СМИ, освещающие Гран-при Азербайджана Формулы-1, сдадут тест на COVİD-19

БАКУ /Trend/ - Представители СМИ, освещающие соревнования в рамках Гран-при Азербайджана чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, сдадут тест на COVİD-19.

Об этом во вторник сообщили Trend в операционной компании Baku City Circuit.

Было отмечено, что представители СМИ сдадут тесты до получения карточек аккредитации.

Процесс будет осуществлен при поддержке Baku City Circuit.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)