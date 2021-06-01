Представители СМИ, освещающие Гран-при Азербайджана Формулы-1, сдадут тест на COVİD-19
БАКУ /Trend/ - Представители СМИ, освещающие соревнования в рамках Гран-при Азербайджана чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, сдадут тест на COVİD-19.
Об этом во вторник сообщили Trend в операционной компании Baku City Circuit.
Было отмечено, что представители СМИ сдадут тесты до получения карточек аккредитации.
Процесс будет осуществлен при поддержке Baku City Circuit.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Как выглядит трехлетняя Нани из первого азербайджанского сериала "Bəyaz həyat", сейчас ей 21 год (ВИДЕО, ФОТО)
Визит премьер-министра Грузии в Турцию имеет важное стратегическое значение для обеих стран - глава МИД
Сильная азербайджанская женщина, воины и символы Ширваншахов, Сефевидов, Аггоюнлу и Атропатены (ВИДЕО)
Azercell реализовал социальный проект для детей шехидов по случаю Международного дня защиты детей 1 июня (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! (ФОТО)
В рамках учений Anatolian Phoenix-2021 в Турции организован День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО)