В минэкологии назвали пляжи Баку, безопасные для купания
БАКУ /Trend/ - Предварительные итоги бактериологического исследования морской воды показывают, что пляжи в поселках Новханы, Горадил, Нардаран и Загульба могут считаться безопасными для купания.
Об этом сказал глава Управления по комплексному экологическому мониторингу Каспийского моря министерства экологии и природных ресурсов Назим Мамедов в эфире программы Ekspert saatı ("Час эксперта") на официальной странице ведомства в Facebook, сообщает во вторник Trend.
По его словам, мониторинги на пляжах Азербайджана продолжаются.
"Мониторинги проводятся совместно с Республиканским центром гигиены и эпидемиологии минздрава. Их итоги станут известны до 15 июня", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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