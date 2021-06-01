В минэкологии назвали пляжи Баку, безопасные для купания

БАКУ /Trend/ - Предварительные итоги бактериологического исследования морской воды показывают, что пляжи в поселках Новханы, Горадил, Нардаран и Загульба могут считаться безопасными для купания.

Об этом сказал глава Управления по комплексному экологическому мониторингу Каспийского моря министерства экологии и природных ресурсов Назим Мамедов в эфире программы Ekspert saatı ("Час эксперта") на официальной странице ведомства в Facebook, сообщает во вторник Trend.

По его словам, мониторинги на пляжах Азербайджана продолжаются.

"Мониторинги проводятся совместно с Республиканским центром гигиены и эпидемиологии минздрава. Их итоги станут известны до 15 июня", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)