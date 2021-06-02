Кабмин Азербайджана обнародовал перечень мест, где обязательно ношение медмаски
БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана обнародовало перечень мест, где ношение медмаски является обязательным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.
Индивидуальные средства защиты дыхательных путей необходимо использовать при условии соблюдения социальной дистанции:
- в транспортных средствах, используемых для междугородных (межрайонных) и внутригородских пассажироперевозок (автобус, такси, метро, электричка);
- на крытых рынках, объектах общепита, торговых объектах и объектах обслуживания (за исключением случаев, когда средства индивидуальной защиты препятствуют оказанию некоторых видов услуг, предоставляемых на указанных объектах);
- в помещениях государственных органов, предназначенных для приема и обслуживания граждан;
- в офисах и производственных помещениях;
- в местах поклонения, научных учреждениях и учреждениях здравоохранения, на социальных, культурных и других закрытых объектах.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)