Кабмин Азербайджана обнародовал перечень мест, где обязательно ношение медмаски

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана обнародовало перечень мест, где ношение медмаски является обязательным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

Индивидуальные средства защиты дыхательных путей необходимо использовать при условии соблюдения социальной дистанции:

- в транспортных средствах, используемых для междугородных (межрайонных) и внутригородских пассажироперевозок (автобус, такси, метро, электричка);

- на крытых рынках, объектах общепита, торговых объектах и объектах обслуживания (за исключением случаев, когда средства индивидуальной защиты препятствуют оказанию некоторых видов услуг, предоставляемых на указанных объектах);

- в помещениях государственных органов, предназначенных для приема и обслуживания граждан;