Завтра в Баку ожидается сильный ветер
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ожидается сильный северо-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
На Абшеронском полуострове ночью - 16-21, днем - 24-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 754 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем - 45-50%.
Днем в некоторых северных и западных районах страны ожидаются грозовые дожди, град. Утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.
Ночью - 18-23, днем - 31-36, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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