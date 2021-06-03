Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове четвертого июня без осадков, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-20, днем - 25-29, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 29-34 градуса тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)