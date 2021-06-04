В Баку и Сумгайыте объединены медучреждения (СПИСОК)

БАКУ /Trend/ - В рамках реформ в системе здравоохранения Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана создало 11 медицинских центров в районах Баку.

Как сообщили в пятницу Trend в агентстве, в соответствии со структурными изменениями медицинские учреждения, оказывающие многопрофильные стационарные и специализированные поликлинические услуги в столице, были переданы в подчинение медицинских центров соответствующего направления.

На базе клинического медицинского центра №1, функционирующего на территории Насиминского района, создан Клинический медицинский центр, объединяющий медицинские учреждения Насиминского, Ясамальского и Сабаильского районов. По другим административно-территориальным единицам созданы Наримановский, Низаминский, Сабунчинский, Бинагадинский, Сураханский, Гарадагский (Локбатан), Алятский (Гарадаг), Хатаинский, Пираллахинский и Хазарский медицинские центры. В связи с тем, что Гарадагский район имеет большую территорию, с целью обеспечения доступа жителей к медицинским услугам в указанном районе создано 2 медицинских центра (Локбатан, Гарадаг).

Помимо этого, на базе отдела здравоохранения города Сумгайыт создан Сумгайытский медицинский центр, который состоит из 18 медицинских учреждений, в том числе семи центров семейного здоровья и четырех городских больниц.

При создании медицинских центров учитывалась численность населения соответствующей административной территории, количество медработников на душу населения, состояние материально-технической базы медучреждений, транспортная и другие инфраструктурные возможности.

Основная цель этих структурных изменений – обеспечить эффективную организацию и управление деятельностью государственных медучреждений, действующих в Баку и Сумгайыте.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)