Погибшим в Кельбаджаре представителям медиа будет присвоен статус шехида (версия 2)

(первая версия в 15:02)

БАКУ /Trend/ - Погибшим четвертого июня в Кельбаджаре представителям медиа будет присвоен статус шехида.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, согласно законодательству, гражданским лицам, погибшим в результате провокации Армении, присваивается статус шехида.

«Магерраму Ибрагимову, Сираджу Абышову и Арифу Алиеву, которые погибли сегодня при исполнении служебных обязанностей, будет присвоен статус шехида», - сказал Талыбов.

Глава пресс-службы подчеркнул, что случившееся является преступлением Армении против гражданских лиц и продолжением армянского террора против человечности.

Четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района. В результате погибли оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)