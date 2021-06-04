Комбинаты Армении сбрасывают сточные воды с содержанием тяжелых металлов в реку Охчучай

БАКУ /Trend/ - Комбинаты Гачаран и Кафандаг в Армении сбрасывают без очистки сточные воды с содержанием тяжелых металлов в реку Охчучай.

Об этом сказала директор Регионального экологического центра, председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Мелек Шукюрова, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, пробы воды из реки направлены в международные организации.

"Пока никакого ответа нет. Здесь тоже применяются двойные стандарты. Международные организации в Азербайджане мочат об экологическом терроре в отношении нашей страны. Эти армянские комбинаты расположены на территории месторождений, которыми управляют две известные европейские компании. Когда дело касается других стран, они забывают об экологических стандартах. Мы решительно потребуем прекращения работы этих комбинатов и еще раз обратимся по этому вопросу в экологические организации", - сказала Шукюрова.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)