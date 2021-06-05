Синоптики предупредили о сильном ветре в Баку
Общество 5 июня 2021 12:26 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера пятого до утра шестого июня скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18, местами - 20 метров в секунду, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.
В регионах Азербайджана, в частности в северных и западных районах, пройдут грозовые дожди, местами ливни, ожидается град. Скорость западного ветра достигнет 20-25 метров в секунду.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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