Синоптики предупредили о сильном ветре в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера пятого до утра шестого июня скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18, местами - 20 метров в секунду, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

В регионах Азербайджана, в частности в северных и западных районах, пройдут грозовые дожди, местами ливни, ожидается град. Скорость западного ветра достигнет 20-25 метров в секунду.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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