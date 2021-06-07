В средних школах Баку организованы новые классы с уклоном

БАКУ /Trend/ - В 187 бакинских средних школах организовано 709 классов с уклоном.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении образования города Баку, в средних школах на уровне полного среднего образования расширены масштабы организации классов с уклоном.

Так, в 187 средних школах при управлении действует 709 классов с уклоном.

Отмечается, что организация классов с уклоном служит повышению качества образования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)