В Азербайджане определенная группа студентов освобождена от госэкзаменов

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана распространило информацию в связи с итоговой аттестацией студентов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство, согласно соответствующим решениям Кабинета министров, начиная с прошлого года процесс преподавания и обучения в высших и средних специальных учебных заведениях был организован в дистанционной форме. Экзаменационная сессия осеннего семестра текущего учебного года проводилась онлайн.

«Согласно предложению Минобразования, в связи с действующим особым карантинным режимом в соответствии с Постановлением Кабинета министров № 158 от пятого июня 2021 года, в текущем учебном году оценку знаний студентов средних специальных учебных заведений (по всем специальностям) и высших учебных заведений на уровне бакалавриата (по всем специальностям, за исключением требующих особых способностей и специальностей основного (базового высшего) медицинского образования) в рамках итогового государственного экзамена было посчитано целесообразным провести на основании их результатов в течение года.

Согласно постановлению Кабмина, студенты средних специальных учебных заведений по всем специальностям и студенты высших учебных заведений на уровне бакалавриата за исключением специальностей, требующих особых способностей и специальностей основного (базового высшего) медицинского образования на основании результатов, достигнутых в течение года, считаются прошедшими государственную аттестацию. Итоговая государственная аттестация на уровне бакалавриата по специальностям, требующим особых способностей и специальностям основного (базового высшего) медицинского образования, а также итоговая аттестация по всем специальностям на уровне магистра являются обязательными.

К итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие все условия учебной программы на уровне магистра. Требования к содержанию, написанию, подаче и защите кандидатской диссертации определяются Ученым советом высшего учебного заведения и НАНА по согласованию с Министерством образования.

Для студентов, не согласных с решением по итоговой аттестации в соответствии со своими результатами, достигнутыми в период обучения на уровне среднего специального образования и степени бакалавра высшего образования, будет организована испытательная государственная аттестация.

Правила организации экзаменационных сессий, проведения текущей и промежуточной оценки знаний учащихся ссузов, а также студентов на уровне бакалавриата и магистратуры вузов, определяются учебными заведениями и Национальной академией наук Азербайджана (для уровня магистратуры).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)