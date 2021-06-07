ГЭЦ Азербайджана сделал объявление в связи с приемом в магистратуру по специальностям, требующим особых способностей

БАКУ / Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) сделал объявление в связи с приемом в магистратуру по специальностям, требующим особых способностей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Бакалавры, желающие поступить по специальностям, требующим особых способностей (по программам 68, 69,70) в магистратуру вузов, могут распечатать пропускной лист на экзамен по способностям. Они будут участвовать в экзамене по способностям по адресу, указанном на пропускном листе.

При себе необходимо иметь удостоверение личности, пропускной лист бакалавра на экзамен по способностям, декларацию о здоровье, а выбравшим специальности по музыкальному искусству – заполненную форму программы по музыкальным специальностям.

Подробную информацию о проведении экзаменов по способностям можно получить в первом номере журнала «Экзамены по особым способностям», являющегося спецвыпуском журнала «Абитуриент».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)