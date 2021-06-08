ЕС выделил более €740 тыс. на улучшение системы образования в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане выделило более 740 тысяч евро на реализацию проекта "Повышение квалификации учителей в сфере инклюзивного образования", направленного на улучшение системы образования и навыков учителей.

Как сообщает во вторник Trend, этот проект сегодня реализуется в Баку, Шеки, Агджебеди, Губе, Шамахы и Масаллы.

Проект охватит свыше одной тысячи учителей и 250 директоров средних школ, 400 преподавателей вузов и две тысячи студентов.

Отметим, что представительство Евросоюза в Азербайджане организовало двухдневную поездку в регионы для представителей СМИ с целью ознакомления с проектами ЕС, реализуемыми в Шамахинском, Исмаиллинском и Габалинском районах.

В ходе поездки представителей СМИ ознакомят с проектами "Расширение цепочки создания добавленной стоимости в Азербайджане", "Повышение квалификации учителей в области инклюзивного образования", "COVID-19: Поддержка женского предпринимательства в период пандемии", "Ускорение развития устойчивого микробизнеса в регионах Азербайджана", "Продвижение агробизнеса и производства продуктов питания, создание новых цепочек добавленной стоимости, развитие агротуризма", финансируемыми ЕС.

Также запланированы встречи с предпринимателями, которым ЕС оказывает поддержку в сферах виноделия, пчеловодства, аграрного туризма, животноводства.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)