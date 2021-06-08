В Азербайджане устанавливаются новые параметры определения инвалидности
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые параметры определения инвалидности.
Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в закон "О правах лиц с инвалидностью".
Согласно предлагаемому изменению, инвалидность будет устанавливаться в зависимости от степени нарушения функций человеческого организма.
Так, нарушение 30-60 процентов функций организма будет соответствовать III группе инвалидности, 60-80 процентов - II группе, 80-100 процентов - I группе инвалидности.
После обсуждения поправки были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)
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