БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые параметры определения инвалидности.

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в закон "О правах лиц с инвалидностью".

Согласно предлагаемому изменению, инвалидность будет устанавливаться в зависимости от степени нарушения функций человеческого организма.

Так, нарушение 30-60 процентов функций организма будет соответствовать III группе инвалидности, 60-80 процентов - II группе, 80-100 процентов - I группе инвалидности.

После обсуждения поправки были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)