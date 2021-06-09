В Азербайджане порядок соблюдения в спортивных залах правил в связи с пандемией будет контролировать минмолодежи и спорта

БАКУ /Trend/ - Порядок соблюдения в спортивных залах правил в связи с пандемией будет контролировать министерство молодежи и спорта.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы министерства молодежи и спорта Азербайджана Габиль Мехтиев.

При этом он отметил, что вопрос каких-либо мер наказания к министерству не относится: «Этот вопрос находится в компетенции МВД. Министерство молодежи и спорта лишь будет контролировать соблюдение правил. Спортивным федерациям будет рекомендовано проведение мониторингов, а местным управлениям министерства будет поручено проведение мониторингов на территории своего района».