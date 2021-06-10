В Азербайджане с сегодняшнего дня открываются моллы и торговые центры

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня открываются моллы и крупные торговые центры, сообщает в четверг Trend.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В соответствии с решением, в Азербайджане с 10 июня возобновляется деятельность крупных торговых центров, за исключением находящихся на их территории детских, других развлекательных центров и кинотеатров.

Напомним, что работа моллов в Азербайджане была приостановлена с 00:00 23 марта 2020 года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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