В пользование жителей Баку передан еще один благоустроенный двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Наш двор», реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в пользование граждан передан очередной благоустроенный двор, сообщает в четверг Trend со ссылкой на IDEA.

Благоустроенный двор охватывает дома 5, 5А, 7 и 9 по улице Азера Алиева и дом 2А по улице Сабита Рахмана в Насиминском районе Баку, где проживает одна тысяча человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни населения.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. С целью создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективного досуга молодежи на его территории установлены разные спортивные сооружения, построены футбольная, шахматная и детские игровые площадки. Кроме того, во дворе установлено пять беседок, скамейки и мусорные баки.

С учетом пожеланий жителей установлены новые лифты, фонарные столбы, камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасад, кровля и подъезды зданий.

Также на территории двора посажено 30 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью две тысячи квадратных метров.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах столицы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)