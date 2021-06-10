В Азербайджане более чем на 20 объектах общепита выявлены нарушения карантинного режима

БАКУ /Trend/ - В рамках проверок Агентства продовольственной безопасности Азербайджана с целью контроля за выполнением методических указаний по профилактике коронавируса, утвержденных Кабинетом министров, выявлены нарушения на 21 объекте общепита.

Как сообщили в четверг Trend в агентстве, в рамках 736 мониторингов были проверены 430 объектов общепита.

Грубые нарушения правил карантинного режима были выявлены в Сабаильском, Хазарском, Низаминском, Насиминском, Ясамальском, Наримановском, Сабунчинском, Гарадагском районах Баку, а также в Сумгайыте, Гяндже, Кюрдамирском, Зардабском, Лерикском и Астаринском районах.

По данным фактам приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)