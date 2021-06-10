В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 281 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 281 человек, трое скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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