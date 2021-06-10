В Азербайджане для участия в «Летней школе» обратилось почти 178 тыс. учеников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для участия в «Летней школе» обратилось 177 935 учеников.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.

Он добавил, что это число охватывает учащихся 2 653 школ.

Напомним, что в целях закрепления необходимых знаний и навыков учащихся и обобщения изученных материалов в Азербайджане 16–30 июня будет организована «Летняя школа», которую смогут посещать учащиеся I–X классов всех общеобразовательных учреждений на добровольной основе и бесплатно.

Для I–IV классов обучение будет организовано пять раз в неделю по три часа, для V–X классов – пять раз в неделю по четыре часа в день. В I–IV классах занятия будут организованы по языку обучения, математике и иностранному языку, в V–X классах будут преподаваться язык обучения, математика, иностранные языки и три других предмета по решению руководства общеобразовательного учреждения.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)