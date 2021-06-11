В Азербайджане молодежь принимает активное участие в вакцинации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С того дня, как в Азербайджане был зафиксирован первый случай коронавирусной болезни (COVID-19), государство приняло серьезные меры для предотвращения ее широкого распространения. К сожалению, пока не удалось одержать победу над пандемией. Именно поэтому в разное время применяются такие меры, как карантин, ограничения и запреты, чтобы не дать вирусу распространиться и свести к минимуму число инфицированных. В результате целенаправленных мер, принимаемых государством, сегодня ситуация с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем.

В настоящее время в Азербайджане идет вакцинация населения, которая является одной из самых эффективных профилактических мер.

В результате мер, принятых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, наша страна в этом отношении заняла передовые позиции в мире.

Как сообщает в пятницу Trend, учитывая важность вакцинации для здоровья граждан, особенно активна в этом вопросе молодежь. Таким образом, с того времени, как минимальный возраст для добровольной вакцинации в Азербайджане был снижен до 18 лет, сотрудники и волонтеры управлений молодежи и спорта, домов молодежи, а также представительств Центра карьеры и развития молодежи, приняв активное участие в вакцинации, защитили как себя, так и своих близких, внесли свой вклад в дело борьбы с пандемией.

Молодежь также активно пропагандирует вакцинацию среди населения, понимая, что активное участие в ней граждан еще больше укрепит позиции государства по борьбе с этим вирусом. Таким образом, в соответствии с правилами и рекомендациями, установленными Оперативным штабом при Кабмине, граждане информируются о важности вакцинации для быстрого возвращения к повседневной жизни.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)