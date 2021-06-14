"Последний звонок" проходит с соблюдением мер, связанных с пандемией - бакинское Управление образования

БАКУ /Trend/ - "Последний звонок" в школах проводится с соблюдением мер, связанных с пандемией коронавируса, сказала журналистам директор Управления образования по г. Баку Мехрибан Велиева, сообщает в понедельник Trend.

"Согласно определенной инструкции, это мероприятие может проводиться на открытом воздухе, во дворе школы. Если выпускников много, "Последний звонок" должен проводиться в два этапа", - сказала она.

Велиева отметила, что в данном мероприятии могут участвовать только выпускники и ограниченное число учителей: "Сотрудники Управления проверяют соответствие проведения этих мероприятий правилам, определенным на период пандемии. Школы были заранее уведомлены обо всех правилах и рекомендациях".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)